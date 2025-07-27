Эрдоган и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Эммануэль Макрон сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

Он отметил, что в ходе беседы обсуждалась ситуация в Газе.

"Только что поговорил по телефону с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в Газе и перспективах конференции по решению на основе двух государств. Всё должно быть сделано ради мира и безопасности израильтян и палестинцев", — написал Макрон в социальной сети.