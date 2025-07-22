Стало известно, кто приказал сбить рейс AZAL - ФОТО

Стало известно, что решение о нанесении удара по гражданскому самолёту AZAL EMBRAER 190 предположительно принимал лично командир 51-й дивизии ПВО 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Александр Васильевич Толопило.

Об этом в ходе предварительного внутреннего расследования заявил оперативный дежурный пункта управления 51-й дивизии ПВО подполковник Орлянский Николай Николаевич (1976 г.р.), который получил тот самый приказ Толопило и уже скомандовал капитану Паладичуку Д.С. стрелять на поражение по неопознанной воздушной цели, впоследствии оказавшейся гражданским самолётом AZAL.

В редакцию Minval поступило анонимное письмо, согласно которому в декабре 2024 года боевой расчёт капитана Паладичука находился в оперативном подчинении Толопило.

В нем же говорится о том, что несмотря на прямую причастность, генерал-майор Толопило избежал уголовной ответственности. Он возложил вину на персонал Ростовского центра Единой системы организации воздушного движения РФ и дал заведомо ложные показания, утверждая, что ракеты, выпущенные из ЗРПК «Панцирь-С» боевой машины №274, самоликвидировались и не могли повредить самолёт. Эти утверждения были опровергнуты внутренним расследованием, проведённым 505-м военным следственным отделом СК РФ.

Как стало известно Minval Politika, расчёт ЗРПК находился в ненадлежащем техническом и организационном состоянии, что не позволило своевременно распознать гражданский самолёт. Несмотря на это, генерал Толопило не только не понёс наказания, но и был повышен в должности — он назначен заместителем командующего 11-й гвардейской армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Minval Politika публикует фотографию Александра Толопило (на ней он ещё в звании полковника). Звание генерал-майора ему было присвоено 17 февраля 2022 года указом президента России Владимира Путина № 64.

Ко всему прочему был также приложен рапорт капитана Паладичука от 16 декабря 2024 года на имя командира 80-го зенитного ракетного полка мобильного резерва 14-й Армии ВВС и ПВО России о том, что Паладичук и его расчет находились в оперативном подчинении командира 51-й дивизии ПВО, которым на тот момент являлся генерал-майор Толопило А.В.

Источник: Minval