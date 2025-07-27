«Западный крен» Армении и риски Никола Пашиняна

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор

Армения стоит на пороге исторического поворота: премьер-министр Никол Пашинян начинает активную стратегию «западного курса», включая сближение с ЕС, США и сокращение роли России в безопасности.

Одновременно усиливаются сигналы о внутренней мобилизации прозападных сил — правда, вызывающей противоречивую реакцию как внутри страны, так и в Москве. Информацию подтверждают СМИ как Армении, так и России, а проведённые недавно опросы свидетельствуют о сложной картине поддержки этого курса.

Исторические предпосылки: доверие к России и его утрата

Армения объясняет потерю доверия к России невмешательством ОДКБ и России в 44-дневную войну по деоккупации Карабаха. Несмотря на то, что российская сторона все эти дни осуществляла поставки оружия Армении через территорию Ирана (Грузия не предоставила России свою территорию для поставки вооружений Армении), Армения сочла это недостаточным, что подорвало веру в защиту со стороны Москвы. Российская сторона объясняет свое невмешательство в боевые действия в Карабахе тем, что это происходило на территории Азербайджана, и не являлось предметом российско-армянского договора и Договора о коллективной безопасности. Что находится в соответствии с нормами международного права.

Экономическая уязвимость Армении в сложившейся ситуации является рычагом давления со стороны России.

Она остаётся стратегическим экономическим партнёром, но при этом эксплуатирует зависимость Армении через энергетику и рынок труда. Россия поставляет в Армению природный газ по льготным ценам, которые примерно в три раза ниже европейских. Еревану периодически посылаются сигналы в целях воздействия на ориентацию его внешней политики. Так, например, 24 июля Россия объявила о временной приостановке поставок природного газа в Армению. Объявленной компанией "Газпром Армения" причиной стала необходимость проведения аварийно-восстановительных работ на участке магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье", проходящего по территории Грузии. Это очередной сигнал армянской стороне.

Конкретные шаги: от договоров до реальной де-русификации

14 января 2025 года Армения подписала «Хартию стратегического партнёрства с США», включающую сотрудничество по обороне, демократии, экономике и кибербезопасности. Это не гарантирует автоматическую военную поддержку, но укрепляет потенциал для диверсификации защиты и развития институтов.

В марте 2025 года парламент Армении одобрил инициативу по запуску процедуры вступления Армении в ЕС, включая подготовку к референдуму и реформы, необходимые для вступления.

С начала 2025 года Армения взяла под контроль пограничные КПП с Ираном и Турцией, ранее охраняемые Россией, что символизирует фактическую передачу суверенитета в сфере охраны границ.

В феврале 2025 года создана и включилась в политическую жизнь государства Демократическая партия Армении (Meritocratic Party), выступающая за проевропейскую, антироссийскую идеологию и реформы политической системы.

Общественное мнение в Армении и реакция России и российского медиапространства

По исследованиям Gallup в июле 2024 года 56,7% выражали поддержку членству в ЕС. А по опросу IRI в октябре 2024 года уже 58% населения Армении готовы голосовать за вступление в ЕС на референдуме. Сегодня 60% доверяют ЕС, что выше любого иного международного института, но только 31% считают отношения с Россией благополучными (2023–2024 годы).

Резкое выпадение поддержки пророссийского курса выражается в том, что только 20% предпочитают курс на Россию при сохранении связей с Западом; исключительно прозападный курс поддерживают около 20%. Риск потери экономических льгот, по данным Gallup, проявляется в том, что 28,8% готовы отказаться от ЕАЭС ради ЕС, хотя при этом значительная часть — против или сомневаются.

Прозападная ориентация Пашиняна не могла не вызвать соответствующей реакции российских официальных лиц и СМИ. Они рассматривают «ангажированную» прозападную политику как угрозу национальным интересам Армении, критикуя выход из ОДКБ и потенциальный выход из ЕАЭС.

Экономисты России предупреждают, что выход из ЕАЭС может обернуться потерей до 30–40% ВВП, утратой мигрантов и социальных выплат из РФ.

Эксперт Василий Колташов и сторонники российской позиции считают, что регион может стать полностью антироссийским, если стабилизация с Баку будет происходить без участия РФ. Он желает заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией «так, чтобы в регионе установился мир на основе экономического сотрудничества с Россией. Получится ли это? Очень большой вопрос в силу того, что в Ереване у власти находятся прозападные круги, которые заинтересованы работать с предложениями Москвы так, чтобы у Москвы ничего не вышло».

Западный взгляд: возможности и ограничения

Армения стремится к экономической диверсификации: стать IT-хабом, через проведение WCIT, привлечение Amazon, Google, Nvidia. Это часть попытки создать независимость от российского влияния. Она провозглашает стратегически прагматичное сотрудничество: европейские реформы, инфраструктурные инвестиции, мониторинг границ с Азербайджаном. Всё это направлено на усиление западной поддержки и снижение уязвимости.

В то же время американский дипломат, посол Эдвард Джерегян (США), выражая мнение армянской диаспоры, предупреждает, что желательно сохранять многополярный курс, и что однобокий поворот к Западу — рискованный для Армении.

Прямой вызов: митинг в Гюмри и требования вывода базы 102

В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

Появились сообщения армянских СМИ («Грапарак») об организуемом митинге 23 августа в Гюмри с требованием вывода 102-й российской военной базы. Они свидетельствуют о политическом намерении публичного демонстрирования дистанцирования от России. Если эта акция состоится, то станет символическим моментом, демонстрирующем активную позицию прозападных сил в Армении в отношении российского военного присутствия.

Анализ: сценарии и дилеммы

Анализ ситуации позволяет выделить три возможных варианта поведения армянской стороны с открывающимися возможностями и рисками. В случае избрания многостороннего курса, сбалансированного сотрудничества с Западом, Ираном, Индией, перед Арменией открываются возможности расширения инвестиций, технологического роста, развития демократии. При этом следует иметь в виду и такие возникающие риски, как ответная реакция России (экономический шантаж, санкции) и ограниченная гарантия безопасности со стороны Запада.

В случае избрания Арменией жесткого прозападного курса, выхода из ОДКБ, ЕАЭС, отказа от сотрудничества с Россией, она получает полную независимость, эмансипацию от российских структур. Однако при этом надо быть готовым к возможному ущербу ВВП, кризису энергообеспечения, потоку мигрантов из России, а также утрате легитимности среди части населения.

Сохранение статус-кво с осторожной «ретрансляцией», выражающееся постепенным сближением с Западом при минимальном конфликте с Россией, возможно, обеспечит плавный переход и уменьшит шоковые риски. Но в данном случае страна столкнется с упущенными возможностями, замедленным осуществлением реформ и продолжит оставаться в зависимости от России.

Заключая...

Армения действительно начала стратегический поворот в сторону Запада, обосновывая его утратой доверия к РФ и необходимостью защищать свою территориальную целостность и государственность. Поддержка населения для ЕС и реформ достаточно высока, однако общество не готово к резкому разрыву с Россией.

Позиция Пашиняна — это попытка сбалансировать: не отвергать Россию сразу, но и не полагаться на неё в будущем. Проведение референдума, митингов или дальнейшая де-официализация российских элементов безопасности могут стать ключевыми маркерами этой трансформации.

Важно учитывать: переход от второго «гаранта» к многополярной модели несёт серьёзные риски, но может открыть новые двери для устойчивого развития Армении.