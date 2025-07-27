Лидеры Камбоджи и Таиланда готовы к переговорам о прекращении огня

Лидеры Камбоджи и Таиланда договорились встретиться для переговоров о прекращении огня после нескольких дней трансграничного военного конфликта, согласно заявлениям обеих сторон, а также президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

Ранее в выходные Трамп заявил, что он разговаривал с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Фумтхамом Вечаячаем в своих усилиях по восстановлению мира.

Как сообщает CNN, рано утром в воскресенье по местному времени Хун Мане поблагодарил Трампа и заявил, что Камбоджа согласна с «предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между двумя вооруженными силами». Он добавил, что ранее он призывал к прекращению огня председателя АСЕАН и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

Заявление Министерства иностранных дел Таиланда было более сдержанным, пишет CNN, в нем говорилось, что оно хотело бы видеть «искренние намерения камбоджийской стороны», но что Фумтхам также «попросил президента Трампа передать... что Таиланд хочет как можно скорее начать двусторонний диалог для выработки мер и процедур для прекращения огня и возможного мирного урегулирования конфликта».

С тех пор, как в четверг начались боевые действия, более десятка человек были убиты, десятки ранены, а более 150 000 мирных жителей эвакуированы. Столкновения продолжались и в субботу, по словам официальных лиц с обеих сторон.

Организация Объединенных Наций осудила насилие, а генеральный секретарь Антониу Гутерриш предложил свою помощь «в любых усилиях по мирному разрешению спора» в заявлении, опубликованном в субботу его пресс-секретарем.