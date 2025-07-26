В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек

В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

Как передает Report, в результате столкновения грузового автомобиля марки "Shacman" с внедорожником, травмы различной степени тяжести получили Тагиев Ниямеддин Тофиг оглу (1981 г.р.), Мамедов Эмин Гисмет оглу (1994 г.р.), Аскеров Вагиф Нураддин оглу (1975 г.р.), Шюкюров Яшар Велиаддин оглу (1976 г.р.) и Гулиев Джамаледдин Кярим оглу (1981 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в Бардинский диагностический центр. По факту ведется расследование.