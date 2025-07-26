Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа хотят немедленного прекращения огня

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячайем, по итогам которого заявил, что власти Таиланда и Камбоджи выразили желание немедленно прекратить огонь.

"Я только что разговаривал с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это была очень хорошая беседа. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира", - написал Трамп на своей странице в Truth Social.

"Сейчас я передам это сообщение премьер-министру Камбоджи. После разговора с обеими сторонами прекращение огня, мир и процветание кажутся естественным исходом. Скоро мы это увидим", - указал американский лидер.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что обсудил с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом урегулирование конфликта с Таиландом.

Источник: ТАСС