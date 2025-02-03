В США прошла волна протестов против высылки мигрантов

Акции против массовых депортаций нелегальных мигрантов из США прошли в ряде американских городов в воскресенье. Самая массовая акция - в Лос-Анджелесе - собрала тысячи человек.

Об этом сообщает местный телеканал KTLA.

«Тысячи протестующих, выступая против политики президента Трампа по массовой депортации и иммиграции, перекрыли улицы и трассу 101 в историческом центре Лос-Анджелеса в воскресенье, в то же время более малочисленные протесты прошли в нескольких городах на юге Калифорнии», - сообщает телеканал.

Отмечается, что протестующие выражали поддержку нелегалам, которых могут депортировать из США в связи с новой миграционной политикой страны. Некоторые активисты размахивали мексиканскими флагами.

Согласно изданию Newsweek, акции протеста также прошли также в штатах Арканзас, Миссури и Джорджия, при этом «самые напряженные» акции протеста были в Техасе и других городах Калифорнии.

Напомним, что 29 декабря Дональд Трамп и экс-президент США Джо Байден посетили южную границу страны. Трамп обвинил Байдена в волне преступности среди мигрантов, а действующий глава государства призвал предшественника к сотрудничеству.

Источник: РИА Новости