Ильхам Алиев поздравил Фархада Халилова с 80-летним юбилеем

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо видному представителю современного азербайджанского изобразительного искусства, председателю Союза художников Азербайджана, Народному художнику Фархаду Халилову по случаю его 80-летия.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем обращении глава государства высоко оценил вклад мастера в развитие национальной культуры.

Президент отметил, что живописные и графические произведения Фархада Халилова отличаются разнообразием форм, оригинальностью композиций, эстетическим совершенством и идейно-художественной ценностью. Особое место в его творчестве занимают полотна, отражающие живописную природу Азербайджана и пейзажи Абшерона.

Ильхам Алиев подчеркнул, что мастер достойно представляет азербайджанскую школу живописи на международных и отечественных выставках, в музеях и галереях, снискав признание как художник-новатор, верный многовековым традициям национального искусства.

Кроме того, в письме были отмечены организаторские способности Фархада Халилова на посту руководителя Союза художников и его многолетняя плодотворная деятельность по воспитанию нового поколения мастеров. В завершение президент пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов.