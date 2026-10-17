В Албании пятый день продолжаются протесты

В Албании пятый день продолжаются акции протеста с требованиями смены политической элиты страны и создания более благоприятных условий для предотвращения оттока молодежи за рубеж.

Как сообщает 1news.az, в субботу после четырехчасовой акции у здания Министерства образования демонстранты направились к офису премьер-министра.

Протестующие собрались на бульваре Мучеников нации в столице страны Тиране. В этом районе вновь обострилась напряженность между демонстрантами и полицией.

После того как протестующие приблизились к полицейскому оцеплению, правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Молодые люди в масках продолжили забрасывать полицейских камнями.

Несмотря на столкновения, участники шествия продолжили движение к площади перед офисом премьер-министра. В районе усилены меры безопасности и размещено большое количество полицейских. Кроме того, из-за использования пиротехники на улицах возникли пожары.

По имеющейся информации, первые случаи насилия в ходе протестов были зафиксированы в полдень. Демонстранты в масках демонтировали металлические ограждения возле Министерства образования и установили их посреди дороги.

Участники акций требуют изменений в политической системе и создания более благоприятных условий для решения проблем, вынуждающих молодежь покидать Албанию.