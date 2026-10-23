Более 1500 волонтеров приняли участие во флешмобе в Баку - ВИДЕО

В столице Азербайджана прошел флешмоб в преддверии VII Всемирного форума межкультурного диалога.

27-29 октября в Баку состоится VII Всемирный форум межкультурного диалога под девизом «Диалог ради общего будущего: наводя мосты в разделенном мире».

22 октября в Приморском национальном парке прошел флешмоб с участием более 1500 волонтеров, которые будут активно задействованы в организационных мероприятиях форума, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Основная цель мероприятия - продемонстрировать единство, солидарность и активность молодежи, а также популяризировать ценности межкультурного диалога, взаимопонимания и мира, донести эти идеи до широкой аудитории.

«Флешмоб, отличавшийся высокой энергией и командным духом, продемонстрировал сплоченность молодежи вокруг общих ценностей и привлек внимание к идеям и целям предстоящего форума», - отмечают в минкультуре.