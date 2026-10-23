В Тибете после землетрясения эвакуировали около 12,5 тысячи человек

В результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая пострадали 65 человек, около 12,5 тысячи жителей эвакуировали в безопасные места.

Как сообщает 1news.az, об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, на 10:00 23 октября по местному времени тяжелые травмы получили 11 человек, еще 54 человека пострадали незначительно. Ранее поступала информация о 16 погибших и 54 пострадавших в результате стихийного бедствия.

Землетрясение произошло вечером 22 октября в уезде Бацин городского округа Нагчу. По данным китайских сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 7, а очаг располагался на глубине 10 километров. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 7,1.

Ранее землетрясение также было зафиксировано в Тихом океане, в районе Северных Курил. Подземные толчки магнитудой 4,4 произошли 20 октября в 08:43 по местному времени. Эпицентр находился в 67 километрах к востоку от необитаемого острова Матуа, а очаг залегал на глубине 136 километров под морским дном.