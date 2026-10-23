Автобус с иностранцами перевернулся в Ереване

Автобус с иностранцами перевернулся в центре Еревана.

Как сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com, около 09:00 автобус марки Hyundai при пока невыясненных обстоятельствах перевернулся рядом с улицей Ачаряна.

В результате аварии 11 человек были доставлены в медицинские центры. Инициировано уголовное производство, устанавливаются личности владельца автобуса, водителя и пострадавших.

По предварительным данным, автобус числится на балансе компании MLL INDUSTRIAL, а все пострадавшие — иностранцы.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв.