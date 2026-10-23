Ибада Гусейнова задержали в аэропорту Грузии

Национальный герой Азербайджана Ибад Гусейнов был задержан сотрудниками таможенной службы в аэропорту Грузии после прибытия в страну.

Как сообщает 1news.az, об инциденте сообщили близкие Гусейнова в социальных сетях.

По опубликованной информации, он прибыл в Грузию накануне для участия в мероприятии, запланированном на 23 октября. В аэропорту ему сообщили, что въезд в страну не будет разрешен.

Позднее, после вмешательства посольства Азербайджана в Грузии, Ибад Гусейнов был освобожден.

Дополнительная информация о причинах задержания и обстоятельствах произошедшего пока не приводится.