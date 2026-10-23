Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Индии в расширенном составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Состоялась встреча в расширенном составе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Как сообщает 1news.az, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в социальной сети X.

На встрече обсуждались вопросы, входящие в повестку азербайджано-индийских отношений, в том числе политический диалог, сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, туризма, образования, науки и культуры.

Были подчеркнуты возможности, создаваемые транспортными коридорами Восток — Запад и Север — Юг, железной дорогой Баку — Тбилиси — Карс, Бакинским портом, Алятской свободной экономической зоной и другими промышленными зонами Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, сотрудничеству в рамках ООН, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о процессах, происходящих на Южном Кавказе, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и мерах по укреплению доверия.

Кроме того, обсуждались восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, а также сохраняющаяся минная угроза.

Министры также рассмотрели другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

11:27

В Баку началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Индии.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

Министр Джейхун Байрамов встретил своего индийского коллегу Субраманьяма Джайшанкара в Министерстве иностранных дел.