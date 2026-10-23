Первый конкурс «Евровидение Азия» столкнулся с организационными проблемами

Первый конкурс «Евровидение Азия», который должен пройти 14 ноября 2026 года в Бангкоке, столкнулся с организационными трудностями.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, бюджет проекта сократили примерно на 1 млн долларов (1,7 млн манатов) - с первоначальных 4,5 млн долларов (7,65 млн манатов).

По данным СМИ, на фоне сокращения финансирования организаторы пересматривают производственный процесс. Сообщается, что международную техническую команду в значительной степени заменяют местными специалистами из Таиланда, а также вносят изменения в оформление сцены, световое и звуковое оборудование и телевизионное производство.

Эти изменения вызвали вопросы о том, удастся ли провести шоу на первоначально запланированном уровне, что активно обсуждается в социальных сетях.

При этом в Европейском вещательном союзе (EBU) выразили уверенность в местной команде и заявили, что имеющийся бюджет соответствует амбициям проекта.

Официальный сайт «Евровидения Азия» 22 октября сообщил, что конкурс не отменен и не перенесен. Финал по-прежнему запланирован на 14 ноября в Бангкоке, в нем должны принять участие представители 11 стран.