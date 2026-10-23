Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
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Австрийские власти приняли решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на австрийское издание Profil, глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер добилась высылки четырех аккредитованных российских представителей, которым предстоит покинуть страну.
По данным издания, дипломатов подозревают в шпионаже.
Решение Вены принято на фоне аналогичных мер, предпринимаемых другими европейскими государствами в отношении российских дипломатических представителей.
Ранее Венгрия объявила о высылке десяти российских дипломатов, объяснив это тем, что их деятельность не соответствовала дипломатическому статусу.
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