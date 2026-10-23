Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

Австрийские власти приняли решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на австрийское издание Profil, глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер добилась высылки четырех аккредитованных российских представителей, которым предстоит покинуть страну.

По данным издания, дипломатов подозревают в шпионаже.

Решение Вены принято на фоне аналогичных мер, предпринимаемых другими европейскими государствами в отношении российских дипломатических представителей.

Ранее Венгрия объявила о высылке десяти российских дипломатов, объяснив это тем, что их деятельность не соответствовала дипломатическому статусу.