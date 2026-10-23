Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк

Первый танкер с 40 000 т российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк после достижения договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG.

По информации агентства, судно идет под флагом Мальты. Поставка осуществляется в рамках соглашения, по которому Россия согласилась снять ограничения на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая американский. Договоренность направлена на снижение мировых цен на топливо.

9 октября Путин и Трамп договорились о возобновлении поставок российского дизеля. По словам американского президента, Россия должна поставить более 300 000 т топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 т – в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации сделки Минфин США временно ослабил санкционные ограничения на российское дизельное топливо.