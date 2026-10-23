В Азербайджане наблюдается неустойчивая погода

По данным Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 11:00 23 октября на территории страны наблюдалась неустойчивая погода.

В некоторых районах прошли ливни, сопровождавшиеся грозами, а на Шахдаге выпал снег.

Количество осадков составило: в Шамахы - 63 мм (83% месячной нормы), в Огузе - 52 мм (51% месячной нормы), в Саатлы - 17 мм (42% месячной нормы), на реке Кишчай (Шеки) - 15 мм, в Сарыбаше (Гах) - 12 мм, в Загатале и Тертере - 11 мм, в Ордубаде и Губе - 10 мм, на Шахдаге - 9 мм. До 8 мм осадков зарегистрировано в Сабирабаде, Агсу, Габале, Исмаиллы, Гедабее, Садараке, Гейгеле, Агстафе, Шаруре, Гусаре, Шахбузе, Балакене, Гобустане, Грызе, Хачмазе, Кюрдамире, Газахе, Шамкире, Товузе, Джульфе, Хыналыге, Хызы, Барде, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Нахчыване, Дашкесане, Гяндже, Нафталане, Шабране, Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Гаджигабуле, Имишли, Агдаме и Горанбое. В Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 1 мм осадков.

В Кельбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули прошли кратковременные интенсивные ливни.

22 октября в некоторых районах Гедабекского района выпал мелкий град.