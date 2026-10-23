Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 24 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться тучами. В основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в отдельных местах возможен дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла, днем - 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. В отдельных районах осадки могут носить интенсивный и сильный ливневый характер, возможны грозы и град. В высокогорных районах ожидается снег. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17 градусов тепла, днем - 18-22 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 5-9 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла.

Феликс Вишневецкий