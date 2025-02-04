Обсуждено энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Татарстаном

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Российской Федерации Олегом Коробченко.

Как сообщили в Министерстве энергетики, стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества между энергетическими компаниями Азербайджана и Татарстана.

Обсуждались возможности сотрудничества по таким направлениям, как нефть и нефтехимия, обмен опытом, развитие человеческого капитала, а также цифровизация энергообъектов с применением новых технологий в области электрической энергии, автоматизация объектов распределительных электрических сетей, производство оборудования. Состоялся обмен мнениями по перспективным проектам.

В ходе беседы отмечалось, что этот визит и проведенные обсуждения придадут импульс развитию двусторонних отношений, в том числе энергетического сотрудничества, была выражена поддержка взаимовыгодного партнерства.

Азербайджанская сторона была приглашена на участие в Татарстанском международном форуме по энергетике и энергоэффективности, который пройдет в апреле в Казани.