Обсуждено энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Татарстаном
Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Российской Федерации Олегом Коробченко.
Как сообщили в Министерстве энергетики, стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества между энергетическими компаниями Азербайджана и Татарстана.
Обсуждались возможности сотрудничества по таким направлениям, как нефть и нефтехимия, обмен опытом, развитие человеческого капитала, а также цифровизация энергообъектов с применением новых технологий в области электрической энергии, автоматизация объектов распределительных электрических сетей, производство оборудования. Состоялся обмен мнениями по перспективным проектам.
В ходе беседы отмечалось, что этот визит и проведенные обсуждения придадут импульс развитию двусторонних отношений, в том числе энергетического сотрудничества, была выражена поддержка взаимовыгодного партнерства.
Азербайджанская сторона была приглашена на участие в Татарстанском международном форуме по энергетике и энергоэффективности, который пройдет в апреле в Казани.