Обсуждены возможности укрепления экономического сотрудничества тюркских государств - ФОТО

В новой штаб-квартире Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) состоялась встреча генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, президента ТИФ Багдада Амреева и генерального директора фонда Рамиля Бабаева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались возможности укрепления экономического сотрудничества между странами-членами и странами-наблюдателями ОТГ. Стороны указали на важность ТИФ как центрального механизма для продвижения регионального развития, стимулирования торговли и содействия совместным инвестиционным проектам в тюркском мире. Они обсудили стратегии распределения ресурсов в приоритетных секторах, содействия устойчивому развитию и усиления экономической интеграции в рамках ОТГ. В этой связи К.Омуралиев подчеркнул необходимость скорейшего задействования фонда для финансирования конкретных проектов.

Президент ТИФ Б.Амреев предоставил информацию о целях и задачах фонда, а также о его нынешней деятельности. Стороны рассмотрели текущие проекты, обсудили новые инициативы, направленные на преодоление региональных проблем и использование возможностей для экономического развития.

В завершение встречи ОТГ и ТИФ подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества и обязались тесно сотрудничать для реализации совместных инициатив, которые послужат повышению экономической устойчивости и конкурентоспособности тюркских государств.