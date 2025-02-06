Азербайджан отправит в Украину очередную партию гуманитарной помощи

Из Азербайджана в Украину 7 февраля будет направлена очередная партия гуманитарной помощи.

Как сообщает АПА, гумпомощь в основном будет состоять из электрического оборудования.

Отметим, что вчера Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о выделении Министерству энергетики Азербайджана средств для оказания гуманитарной помощи Украине.

Согласно Распоряжению, Министерству энергетики из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год Резервного фонда Президента АР выделены средства в размере 1 миллиона долларов США в манатном эквиваленте на закупку и отправку электротехнического оборудования, произведенного в Азербайджанской Республике, с целью оказания гуманитарной помощи Украине.

Напомним, что Азербайджан, основываясь на принципах гуманизма, на двусторонней и многосторонней основе оказывает гуманитарную помощь многим странам мира. Со стороны Азербайджана продолжилось оказание гуманитарной помощи Украине, общая сумма оказанной гумпомощи, а также помощи в целях восстановления и реконструкции достигла 70 миллионов манатов (почти 40 миллионов долларов США).

Также в рамках осуществляемой гуманитарной помощи дети из Украины, пострадавшие от войны и потерявшие членов семьи, были доставлены в Азербайджан с целью медицинской и социально-психологической реабилитации.