Ильхам Алиев: Я очень доволен результатами своего визита во Вьетнам
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В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с его выступления на официальном обеде в Ханое, организованном от имени президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Нго Фон Ли.
Как сообщает 1news.az, в публикации говорится:
"Я очень доволен результатами своего визита во Вьетнам".
I am very pleased with the outcomes of my visit to Vietnam. https://t.co/aO46lFbEpk — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 21, 2026
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