Как минимум 4 человека погибли, около 35 пострадали в результате взрыва газопровода, снабжающего электростанцию в провинции Басра на юге Ирака.

Как передает 1news.az со ссылкой на агентство INA, об этом заявил заместитель губернатора провинции Махер аль-Амири.

По его словам, инцидент произошел утром. Он также заявил о создании следственной комиссии для выяснения обстоятельств и причин инцидента. Со своей стороны Минздрав Ирака сообщил о 46 пострадавших, включив в это число 2 погибших.

Министр электроэнергетики Ирака Али Вахиб провел экстренное совещание в связи с происшествием и поручил принять срочные меры по устранению повреждений на электростанции. Он подчеркнул, что «безопасность граждан и персонала является высшим приоритетом», и призвал усилить меры безопасности, выяснить причины аварии, а также обеспечить бесперебойную работу энергосистемы.