В Саудовской Аравии запретили брать детей в хадж

Власти Саудовской Аравии через Министерство хаджа и умры приняли решение запретить паломникам брать детей на хадж в 2025 году.

В связи с тем, что хадж каждый год сопровождается большим скоплением людей, было принято решение обеспечить безопасность детей, сообщает russianemirates.com.

В рамках повышения общей безопасности паломников министерство также представило комплекс новых мер. Среди них - проведение информационных кампаний по безопасности, внедрение современных интеллектуальных систем для координации движения верующих в священных местах, а также усовершенствование инфраструктуры, включая модернизацию палаточных городков и пешеходных маршрутов.

Министерство подтвердило сохранение традиционного приоритета для тех верующих, кто впервые отправляется в хадж.