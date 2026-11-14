Авиационный коллапс в США: около 15 тысяч рейсов задержаны или отменены

Масштабный сбой в работе авиационной инфраструктуры США привел к задержке и отмене порядка 15 тысяч авиарейсов по всей стране.



Общенациональная приостановка вылетов длилась почти пять часов.



Как сообщили в Министерстве транспорта США, причиной инцидента стала нестабильная работа радиолокационной связи в центрах управления воздушным движением. В целях обеспечения безопасности полетов диспетчерские службы были вынуждены временно прекратить отправку самолетов.



К настоящему моменту работа систем стабилизирована, аэропорты и авиакомпании постепенно возвращаются к штатному графику, однако последствия многочасового простоя продолжают сказываться на расписании рейсов.



Источник: РИА Новости