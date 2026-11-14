На территории Азербайджана осадков не наблюдалось — фактическая погода

По состоянию на 10:00 14 ноября на территории страны осадков не наблюдалось.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что 13 ноября в некоторых местах дул юго-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкесане усиливалась до 18 м/с, Гобустане — до 16 м/с, Шеки — до 15 м/с.