Патриотизм, ведущий к Победе

Результаты инвестиций в человеческий капитал измеряются не только экономическими показателями

Подготовка образованных, компетентных и ответственных специалистов играет важную роль как в повседневном развитии страны, так и в её способности противостоять серьёзным историческим испытаниям. В Азербайджане государственная политика, последовательно проводимая на протяжении многих лет под руководством Президента Ильхама Алиева и направленная на развитие человеческого капитала, подготовку профессиональных кадров и патриотическое воспитание молодёжи, стала одной из важных основ нашей исторической Победы.

Как отмечает заместитель министра молодёжи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархад Гаджиев, развитие человеческого капитала, профессионализм и патриотическое воспитание молодёжи имеют особое значение не только для сегодняшнего развития страны, но и для её долгосрочного будущего.

Профессионализм как неотъемлемая часть государственного мышления

Основы этих принципов в современной истории азербайджанской государственности были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Его деятельность по защите независимости страны, укреплению государственных институтов и определению стратегии развития продемонстрировала единство преданности Родине и эффективного государственного управления. Продолжение этого политического курса под руководством Президента Ильхама Алиева, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета страны, особое внимание к развитию человеческого капитала определили современный этап развития традиций азербайджанской государственности.

1 февраля 2019 года на республиканском собрании, посвящённом Дню азербайджанской молодёжи, Президент Ильхам Алиев, подчеркнув важность профессионального становления молодого поколения, заявил: «Молодые люди должны быть профессионалами своего дела». При этом глава государства наряду со знаниями и образованием особо отметил значение приверженности национальным ценностям и защиты государственных интересов.

Такой подход показывает, что для развития страны необходимы кадры, которые одновременно привержены национальным интересам и способны профессионально выполнять возложенные на них задачи.

Учреждённый Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года и реализуемый при поддержке Первого вице-президента Мехрибан Алиевой конкурс «Yüksəliş» направлен на выявление и поддержку перспективных управленческих кадров, а также формирование национального банка кадрового резерва.

В принятых в 2021 году «Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан — 2030» формирование конкурентоспособного человеческого капитала и Великое возвращение на освобождённые от оккупации территории определены в качестве приоритетных направлений. Это свидетельствует о стратегическом значении данной сферы.

Претворение государственных стратегий в реальные результаты зависит от профессионального управления и институционального потенциала. Ведь даже организации с одинаковыми ресурсами нередко демонстрируют разные результаты в зависимости от способности руководителей принимать решения, их отношения к ответственности и умения управлять командой.

С этой точки зрения патриотизм — это не только духовная привязанность к своей стране, но и способность воплощать её в деятельность, приносящую реальную пользу.

От Победы к созиданию: возрастающая роль профессионализма

8 Ноября — День Победы — стал символом военно-политической Победы Азербайджана, национального единства и государственной воли. Историческая Победа, одержанная под руководством Президента Ильхама Алиева, и полное восстановление суверенитета страны открыли новые возможности для её развития.

Реализация этих возможностей, в особенности восстановительные и созидательные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, требует профессиональной и скоординированной деятельности в различных сферах. Строительство новых городов и сёл, создание транспортной и энергетической инфраструктуры, организация образовательных и медицинских услуг — основные направления этого процесса.

Реальные результаты инфраструктурных проектов измеряются их вкладом в повседневную жизнь людей. Создание новых рабочих мест на предприятиях, повышение экономической активности благодаря развитию транспортных сетей, предоставление качественных образовательных и медицинских услуг вновь подчёркивают значение квалифицированных кадров и эффективного управления.

Таким образом, на новом этапе развития страны после Победы служение Родине измеряется не только участием в созидательной работе, но и способностью обеспечивать её качественные и устойчивые результаты.

Не намерения, а компетенции: что действительно важно при выборе управленцев

Разница между благими намерениями и реальными результатами в управлении определяется профессионализмом, стратегическим мышлением, умением принимать правильные решения и ответственным отношением к делу. Одного стремления руководителя развивать организацию недостаточно. Не менее важны соблюдение этических принципов и чувство общественной ответственности.

Именно на этих принципах основана модель оценки участников конкурса «Yüksəliş». На полуфинальном этапе участники выполняют командные задания, основанные на управленческих ситуациях, и оцениваются по девяти компетенциям. По словам руководителя Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархада Гаджиева, цель конкурса заключается в выявлении не только теоретических знаний кандидатов, но и их способности принимать решения в управленческих ситуациях, работать в команде и соблюдать этические принципы.

Конкурс оценивает не чувство патриотизма, а управленческий потенциал. Вместе с тем присутствие принципа «Служение Родине» в системе ценностей «Yüksəliş» подчёркивает важность направления профессионального потенциала на развитие страны.

От управленческого потенциала к общественной пользе

Выявление управленческого потенциала — важный первый шаг. Однако его превращение в реальные результаты требует более длительного времени.

Примечательно, что среди победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Yüksəliş» есть специалисты, вносящие вклад в восстановительные и созидательные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Они применяют знания и управленческий опыт, накопленные в различных сферах, для восстановления и развития региона.

Результаты конкурса следует оценивать не только по числу победителей, но и по дальнейшей профессиональной деятельности участников и их вкладу в развитие общества.

В настоящее время 19 победителей конкурса «Yüksəliş» также занимаются преподавательской деятельностью, передавая свои знания и опыт молодому поколению.

Ещё одна инициатива в этом направлении — Студенческая менторская программа. В её рамках победители конкурса оказывают студентам менторскую поддержку, помогая им в профессиональном развитии и выборе карьерного пути.

В трёх проведённых программах приняли участие в общей сложности 221 студент и 76 победителей конкурса «Yüksəliş» в качестве наставников. Успешно завершили программы 153 студента, а 35 получили предложения о работе.

Эти показатели демонстрируют значение механизма наставничества для передачи профессионального опыта молодому поколению и формирования нового кадрового потенциала.

Чем измеряется реальная польза служения Родине?

Главный вопрос в управлении заключается в том, к каким результатам приводят принимаемые решения. Создание новых возможностей, повышение качества услуг и ощутимые изменения в повседневной жизни людей — ключевые показатели эффективности деятельности.

Именно такой подход должен лежать в основе оценки как работы руководителей, так и инициатив, направленных на развитие кадрового потенциала.

Ведь ценность служения Родине определяется не только проделанной работой, но и той пользой, которую она приносит обществу и жизни людей. А закрепление исторических достижений, завоёванных Победой, посредством устойчивого развития требует единства патриотизма, профессионализма и ответственности.