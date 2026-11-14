Тяжёлая авария в Ордубаде: опрокинулся автомобиль, один человек погиб - ВИДЕО

На участке магистральной дороги Нахчыван — Ордубад, проходящем через село Ашагы-Айлис Ордубадского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az, в результате опрокидывания автомобиля Hyundai погиб Гусейналы Гусейналыев (1990 г.р.).

В результате аварии пострадали Амрах Мамедов (1994 г.р.) и Тебриз Зейналов (1990 г.р.). Они были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.

По имеющейся информации, все трое попавших в аварию являются участниками Отечественной войны и ветеранами войны.

Отметим, что пострадавший Тебриз Зейналов — депутат Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

По данному факту проводится расследование.