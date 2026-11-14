Путин помиловал Лерчек

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании известного блогера Валерии Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек.



Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, она полностью освобождена от дальнейшего отбывания наказания, назначенного ей ранее московским судом.

Прошение о помиловании Чекалина направила главе государства несколько дней назад на фоне тяжелого состояния здоровья. В феврале 2026 года у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В связи с этим уже в марте суд изменил ей меру пресечения и отменил домашний арест. Осенью болезнь начала прогрессировать, и адвокаты добивались для блогера разрешения на выезд в Китай для прохождения специализированной терапии.

В июле суд приговорил её к пяти годам условно по делу о незаконном выводе более 250 млн рублей за границу.