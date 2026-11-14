В Баку 13-летняя девочка по неосторожности получила ножевое ранение во время игры с младшим братом

В Баку 13-летняя девочка получила ножевое ранение по неосторожности во время игры с младшим братом.

Инцидент произошел ночью в одной из квартир в поселке Ени Сураханы Сураханского района столицы, сообщает Oxu.Az.

По уточненным данным, местная жительница А. Мамедова (2013 г. р.) находилась дома и играла со своим четырехлетним братом (2022 г. р.), у которого диагностирован аутизм. В этот момент у ребенка в руке оказался нож. Когда девочка обняла брата, она по неосторожности получила проникающее ранение в область живота.

Пострадавшая была оперативно госпитализирована. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят расследование.