В Баку 13-летняя девочка по неосторожности получила ножевое ранение во время игры с младшим братом
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В Баку 13-летняя девочка получила ножевое ранение по неосторожности во время игры с младшим братом.
Инцидент произошел ночью в одной из квартир в поселке Ени Сураханы Сураханского района столицы, сообщает Oxu.Az.
По уточненным данным, местная жительница А. Мамедова (2013 г. р.) находилась дома и играла со своим четырехлетним братом (2022 г. р.), у которого диагностирован аутизм. В этот момент у ребенка в руке оказался нож. Когда девочка обняла брата, она по неосторожности получила проникающее ранение в область живота.
Пострадавшая была оперативно госпитализирована. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят расследование.
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