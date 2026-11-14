В новой Конституции Армении не будет должности секретаря Совбеза — газета
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Согласно проекту новой Конституции Армении, должность секретаря Совета безопасности планируется упразднить.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь министра юстиции Мариам Мелкумян в ответ на запрос газеты «Жоховурд», а также ряд других источников.
Таким образом, в случае принятия новой Конституции Ален Симонян, ранее занимавший пост спикера парламента, а затем назначенный секретарем Совбеза, лишится нынешней должности.
Газета также утверждает, что в частных беседах Симонян говорил о намерении баллотироваться на пост мэра Еревана на выборах 2028 года.
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