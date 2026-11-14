BMW отзовет более 700 тыс. авто из-за риска возгорания

Германский автомобильный концерн BMW отзывает 720 796 автомобилей в США из-за риска возгорания.

Как передает 1news.az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Управление также рекомендовало владельцам "парковать свой автомобиль на открытом воздухе, вдали от зданий и других транспортных средств, пока транспортное средство не будет отремонтировано".

BMW работает над устранением неисправностей и располагает информацией о 10 случаях возгорания, произошедших после того, как в 2024 году автомобили были отозваны из-за проблемы с водяным насосом и отремонтированы.

В NHTSA отметили, что отзыв коснется BMW 3-й, 5-й серий, X1, X3, X4 и Z4, а также некоторых других моделей, произведенных в период с 2012 по 2018 год.