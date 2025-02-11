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В Баку в 6-й раз пройдет интенсивный практический семинар для профессионалов выставочной индустрии – ФОТО

First News Media13:53 - Сегодня
В Баку в 6-й раз пройдет интенсивный практический семинар для профессионалов выставочной индустрии – ФОТО

24 февраля 2025 года в Баку состоится практический интенсивный семинар для участников выставок и строителей стендов на тему «Как повысить эффективность участия в выставках».

Семинар организован Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана (ASTA) и пройдет в отеле Radisson Hotel Baku. В ходе тренинга участников ознакомят с эффективными методами достижения максимальных результатов на выставках.

Семинар, который пройдет уже в шестой раз и направлен на систематизацию выставочного опыта, предоставит участникам возможность «посмотреть на себя со стороны» и избавиться от распространенных ошибок и стереотипов, возникающих в процессе подготовки к выставкам. Мероприятие носит исключительно практический характер, а обсуждения будут основаны на конкретных примерах выставок.

Практический интенсивный семинар проведет Николай Карасев, директор Агентства выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект», имеющего 25-летний опыт работы в сфере выставок и организовавшего более 1000 практических тренингов для участников выставок в более чем 10 странах.

Опытный эксперт продемонстрирует участникам эффективные методы повышения результативности на выставках, опираясь на реальные кейсы и примеры. С 2006 года в семинаре приняли участие более 25 000 человек. Он рекомендован с высоким индексом лояльности (NPS), что подтверждает его ценность и востребованность среди профессионалов, которые возвращаются на обучение вновь.

Тренинг будет состоять из двух частей. Первая часть, посвященная теме «Как повысить эффективность участия в выставках», охватит ключевые аспекты организации выставочной деятельности. В ходе обсуждения будут рассмотрены особенности проведения выставок, типичные ошибки и стереотипы участников, стратегии создания успешного выставочного присутствия, правильная организация стенда, а также эффективное представление услуг и продукции.

Во второй части тренинга внимание будет сосредоточено на работе выставочной команды. Участники изучат основные функции сотрудников стенда, правила делового внешнего вида и поведения, тактики и техники взаимодействия с посетителями, методы эффективной презентации продукта, а также подходы к развитию деловых связей и оценке результатов участия в выставке в поствыставочный период.

Семинар для строителей стендов на тему «Как создавать и продавать выставочные стенды» будет посвящен требованиям к современному выставочному стенду, организации функциональных зон и оптимизации представления продукции. В ходе тренинга участникам будет предоставлена практическая информация о коммуникативной функции стенда, привлечении внимания посетителей и тенденциях в эксподизайне.

Этот семинар рекомендуется руководителям, дизайнерам, менеджерам по проектам, директорам и менеджерам по продажам компаний, которые участвуют или планируют участвовать в выставках, а также занимаются разработкой и установкой стендов.

Желающие принять участие могут связаться с организаторами. Для получения более подробной информации можно обратиться по следующему контактному номеру: +994 77 277 71 51.

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