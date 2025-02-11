Трамп допустил, что Украина однажды может стать Россией

Президент США Дональд Трамп допустил, что однажды Украина "может стать Россией" и не исключил, что захочет "вернуть" с Украины все потраченные американским правительством деньги.

"Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть. Я уже говорил им, что хочу получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. И они, по сути, уже согласились на это, так что мы хотя бы не чувствуем себя дураками", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп добавил, что предупредил Киев о "невозможности дальнейшего выделения им денег" на прежних условиях и потребовал "что-то предпринять".

Американский лидер также вновь выступил с утверждением, что конфликта на Украине не было бы, останься он у власти сразу после первого срока. "Я всегда говорю, что этого бы не было, если бы я был президентом, и если бы выборы не были сфальсифицированы. <...> Не было бы ни этого [конфликта] с [президентом России Владимиром] Путиным, не было бы [нападения на Израиль вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС] 7 октября 2023 года", - убежден Трамп.