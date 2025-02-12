Госслужба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком преобразована в Государственное агентство - УКАЗ

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики преобразована в Государственное агентство.

Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

Утверждены Положение и структура Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.