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SOCAR впервые в Каспийском регионе начинает внедрять мониторинговую программу Leucipa

First News Media13:20 - Сегодня
SOCAR впервые в Каспийском регионе начинает внедрять мониторинговую программу Leucipa

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступает к внедрению мониторинговой программы Leucipa, представляющей собой инновационное цифровое решение для оптимизации процессов в нефтегазовой промышленности и повышения эффективности производства.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в компании, этот впервые реализуемый в Каспийском регионе проект является важным компонентом стратегии цифровой трансформации SOCAR в сегменте разведки и добычи нефти и газа.

Инициатива, реализуемая в рамках стратегического сотрудничества с компанией Baker Hughes, на начальном этапе будет применена примерно на 100 скважинах и позволит контролировать насосы, принадлежащие как Baker Hughes, так и другим производителям. Благодаря программе Leucipa будет обеспечена полная интеграция различных насосных систем, что даст возможность отслеживать и оптимизировать операционные показатели в режиме реального времени.

Это инновационное решение полностью соответствует стратегии SOCAR по повышению операционного совершенства, более эффективному управлению производственными процессами и обеспечению максимальной производительности активов. Среди основных преимуществ программы Leucipa – прогнозная аналитика, продление срока эксплуатации оборудования, оптимизация производственной волатильности и повышение точности управления ресурсами.

Этот шаг укрепит лидирующие позиции SOCAR по цифровым инновациям в нефтегазовом секторе Каспийского региона и внесет вклад в формирование новых отраслевых стандартов. Успешное внедрение программы leucipa в производственном объединении «Азнефть» придаст значительный импульс развитию нефтегазовой промышленности региона, привлечению технологических инвестиций и дальнейшему развитию отрасли в целом.

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