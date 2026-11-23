В рамках 13-го заседания министров по проекту «Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа» в Бухаресте министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился со своим румынским коллегой Думитру Кисэлицэ.

Как сообщили в Министерстве энергетики, на встрече были обсуждены текущее состояние и возможности развития сотрудничества в области поставок природного газа, торговли нефтью и нефтепродуктами, а также в сфере электроэнергетики. Министры обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта «Зеленый энергетический коридор» и итоги заседания. Подчеркивалась значимость присоединения Турции к проекту и отмечалась важность усиления совместных усилий. На встрече также была рассмотрена перспектива присоединения Румынии к проекту «Зеленый энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария».