ВЭФ и Министерство экономики подписали Письмо о намерениях по Платформе Акселерации

В рамках прошедшей в формате видеоконференции встречи министра экономики Микаила Джаббарова и управляющего директора Всемирного экономического форума (ВЭФ) Мирека Душека, между Министерством экономики и ВЭФ подписано Письмо о намерениях по Платформе Акселерации.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с управляющим директором ВЭФ Миреком Душеком. В ходе встречи было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Форумом налажены отношения плодотворного сотрудничества, наша страна принимает активное участие в ряде инициатив Форума. В рамках сотрудничества были отмечены шаги, предпринимаемые в нашей стране в направлении цифровой трансформации, инноваций и технологий. Состоялся обмен мнениями о перспективах и потенциальных возможностях партнерства.

В рамках встречи, между Министерством экономики и ВЭФ состоялась онлайн-церемония подписания Письма о намерениях по Платформе Акселерации. Согласно документу ВЭФ, совместно с Министерством экономики, окажет поддержку инициативам по интеграции Азербайджана в глобальную сеть знаний и обмена, объединяющей представителей государственного и частного секторов. Целью данной инициативы является создание новых возможностей в сфере инноваций и развития навыков, а также содействие развитию современной экосистемы навыков.

Было отмечено, что Платформа Акселерации будет предлагать решения для развития человеческого капитала в соответствии с быстро меняющейся экономикой и стимулировать государственно-частное сотрудничество.

Платформа Акселерации Всемирно экономического форума - это общенациональная платформа государственно-частного партнерства, действующая в целях инклюзивного развития. Платформы Акселерации ВЭФ, работающие в настоящее время в 40 странах, способствуют сотрудничеству между различными секторами, развитию соответствующих требованиям рынка труда навыков и расширяют использование инновационных решений. Акселераторы предоставляют возможности использования потенциала ряда платформ ВЭФ.