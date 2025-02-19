Ужесточаются требования к лицензированию филиалов иностранных банков

В Азербайджане могут ужесточить требования по лицензированию местных филиалов иностранных банков.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О банках" обсудили сегодня члены комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В соответствии с изменениями, при лицензировании местных филиалов иностранных банков также потребуется информация о бенефициарных владельцах банка в порядке, установленном Центральным банком Азербайджана.