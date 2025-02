Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Израиле в соцсети X.

В дипмиссии отметили, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональные события.

«Хикмет Гаджиев передал премьер-министру Нетаньяху приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Премьер-министр Нетаньяху выразил благодарность и попросил передать его приветствия Президенту Ильхаму Алиеву», - говорится в публикации.

