Сын Пезешкиана раскритиковал тех, кто выступает против ирано-азербайджанских отношений

Радикальная и безответственная риторика касательно ирано-азербайджанских отношений приводит лишь к усилению напряженности в регионе.

Как передает Trend, об этом написал в статье для местных СМИ Юсиф Пезешкиан - сын Президента Ирана Масуда Пезешкиана, который также является его советником и помощником.

По его словам, в стране распространяются утверждения о том, что якобы во время 12-дневной войны Израиля с Ираном Азербайджан поддержал Израиль. Прежде всего, необходимо выяснить, на чем основаны эти утверждения. Службы безопасности страны не публиковали никаких отчётов по этому поводу и не подтверждали подобные обвинения.

"Хотим ли мы обострить отношения с Азербайджаном? В этой связи необходимо рассмотреть три возможных сценария:

"1. Военное противостояние - то есть либо Иран хочет воевать против Азербайджана, либо провоцирует его. Это не тот выбор, которого хотят государство или народ, и он противоречит интересам страны. 2. Ни мир, ни война - то есть между двумя странами сохраняется напряжённость, но военного столкновения не происходит. В этом случае взаимная враждебная политика может нанести ущерб на международных форумах и в экономической сфере. 3. Сотрудничество и добрососедские отношения - несмотря на разногласия, возможно сотрудничество в экономике, торговле и сфере безопасности, и это - самый успешный подход", - отмечает он.

Ю.Пезешкиан подчеркнул, что третий подход - диалог и сотрудничество - является наилучшим с точки зрения стабильности как Ирана, так и всего региона.