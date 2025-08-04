МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

Заявления представителя Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Исмаила Багаи о якобы плохом обращении с иранскими заключёнными в Азербайджане не имеют никаких оснований.

"С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В соответствии с положениями Венской конвенции от 1963 года «О консульских сношениях», официальная информация о всех гражданах Исламской Республики Иран, задержанных и находящихся под арестом в нашей стране, была передана иранской стороне.

Права, законные интересы и личная безопасность граждан Исламской Республики Иран, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Азербайджанской Республики, соблюдаются. Им обеспечены необходимые материально-бытовые условия.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, заключённые и арестованные лица имеют право на телефонные разговоры, получение посылок, встречи с членами семьи, а также возможность видеосвязи с родственниками в некоторых учреждениях.

Иностранные граждане, в том числе граждане Исламской Республики Иран, регулярно проходят медицинские осмотры в санитарно-медицинских подразделениях. Кроме того, медикаменты, переданные сотрудниками Посольства Ирана в Азербайджане для своих граждан, были приняты сотрудниками медицинской службы в соответствии с нормативно-правовыми актами и переданы заключённым.

Только в 2025 году были созданы условия для проведения 37 консульских встреч сотрудников Посольства Ирана с иранскими гражданами, отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях. Последняя такая встреча состоялась 31 июля с двумя иранскими гражданами.

Иранской стороне хорошо известно, что Азербайджан также проявляет гуманизм по отношению к ряду иранских граждан. Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики от 26 мая 2025 года об амнистии, были помилованы 5 граждан Исламской Республики Иран.

Несмотря на вышеуказанные меры, информация о большинстве наших граждан, задержанных и содержащихся под стражей в Исламской Республике Иран, не передаётся дипломатическим представительствам Азербайджанской Республики в Иране. Нашим гражданам зачастую не предоставляется возможность связаться по телефону и встретиться с представителями азербайджанских дипломатических миссий или с членами семьи. Также им не разрешается подавать заявление на отбывание оставшейся части наказания в Азербайджане в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран от 21 февраля 1998 года, подписанного в городе Баку, о передаче осуждённых лиц для отбывания наказания.

Кроме того, несмотря на неоднократные запросы, Азербайджанская сторона не получает информации о судебных заседаниях, проводимых в отношении граждан Азербайджана в Иране, а также о принятых в ходе этих заседаний решениях.

Наша страна всегда выступала за обсуждение таких вопросов без политизации, на двусторонней основе и по дипломатическим каналам. В частности, переговоры по этим вопросам проводились 15 апреля 2025 года в городе Тегеран в рамках очередных консульских консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран".