 МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

First News Media18:30 - Сегодня
МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

Заявления представителя Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Исмаила Багаи о якобы плохом обращении с иранскими заключёнными в Азербайджане не имеют никаких оснований.

"С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В соответствии с положениями Венской конвенции от 1963 года «О консульских сношениях», официальная информация о всех гражданах Исламской Республики Иран, задержанных и находящихся под арестом в нашей стране, была передана иранской стороне.

Права, законные интересы и личная безопасность граждан Исламской Республики Иран, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Азербайджанской Республики, соблюдаются. Им обеспечены необходимые материально-бытовые условия.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, заключённые и арестованные лица имеют право на телефонные разговоры, получение посылок, встречи с членами семьи, а также возможность видеосвязи с родственниками в некоторых учреждениях.

Иностранные граждане, в том числе граждане Исламской Республики Иран, регулярно проходят медицинские осмотры в санитарно-медицинских подразделениях. Кроме того, медикаменты, переданные сотрудниками Посольства Ирана в Азербайджане для своих граждан, были приняты сотрудниками медицинской службы в соответствии с нормативно-правовыми актами и переданы заключённым.

Только в 2025 году были созданы условия для проведения 37 консульских встреч сотрудников Посольства Ирана с иранскими гражданами, отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях. Последняя такая встреча состоялась 31 июля с двумя иранскими гражданами.

Иранской стороне хорошо известно, что Азербайджан также проявляет гуманизм по отношению к ряду иранских граждан. Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики от 26 мая 2025 года об амнистии, были помилованы 5 граждан Исламской Республики Иран.

Несмотря на вышеуказанные меры, информация о большинстве наших граждан, задержанных и содержащихся под стражей в Исламской Республике Иран, не передаётся дипломатическим представительствам Азербайджанской Республики в Иране. Нашим гражданам зачастую не предоставляется возможность связаться по телефону и встретиться с представителями азербайджанских дипломатических миссий или с членами семьи. Также им не разрешается подавать заявление на отбывание оставшейся части наказания в Азербайджане в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран от 21 февраля 1998 года, подписанного в городе Баку, о передаче осуждённых лиц для отбывания наказания.

Кроме того, несмотря на неоднократные запросы, Азербайджанская сторона не получает информации о судебных заседаниях, проводимых в отношении граждан Азербайджана в Иране, а также о принятых в ходе этих заседаний решениях.

Наша страна всегда выступала за обсуждение таких вопросов без политизации, на двусторонней основе и по дипломатическим каналам. В частности, переговоры по этим вопросам проводились 15 апреля 2025 года в городе Тегеран в рамках очередных консульских консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран".

Поделиться:
628

Актуально

Общество

Как долго в Баку продлится пыльная погода?

Политика

Министерство обороны Азербайджана опровергло армянскую ложь

Политика

МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

Xроника

Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Эльчина Эфендиева

Политика

Заур Ахмедов: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит стабильность на Кавказе и связи с Европой

Министерство обороны Азербайджана опровергло армянскую ложь

Сахиба Гафарова встретилась в Туркменистане со спикером Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой - ФОТО

МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Установка бюста Айвазовского российскими миротворцами без разрешения Азербайджана была незаконной - МИД

Председатель Милли Меджлиса прибыла с рабочим визитом в Туркменистан

Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Габале иностранные туристки попали в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 20:40

Канал AnewZ представил спецпроект под названием «Tovarisch Director. Made in Russia, Believed Nowhere»

Сегодня, 20:20

В отношении главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге избран заочный арест

Сегодня, 20:00

Заур Ахмедов: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит стабильность на Кавказе и связи с Европой

Сегодня, 19:50

Олимпийский призер Азербайджана завоевал золотую медаль на турнире в Польше

Сегодня, 19:45

Министерство обороны Азербайджана опровергло армянскую ложь

Сегодня, 19:30

Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лица, обвиняемого в подготовке террора

Сегодня, 19:15

Сахиба Гафарова встретилась в Туркменистане со спикером Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой - ФОТО

Сегодня, 19:00

Айвазовский «вне закона» или культура двойных стандартов?

Сегодня, 18:47

МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

Сегодня, 18:30

Фуад Халилов назначен членом Правления Управления Государственного заповедника «Ичери-шехер»

Сегодня, 18:12

Сотни фур застряли на азербайджанской границе

Сегодня, 17:53

Драка в такси закончилась поножовщиной

Сегодня, 17:47

​​​​​​​«Я не знаю, кому теперь позвонить, с кем поделиться сокровенным…»: прощание с народным писателем - ФОТО

Сегодня, 17:45

Сахиба Гафарова: Азербайджан благодаря реализованным инициативам сумел конвертировать географические ограничения в возможности

Сегодня, 17:28

Как долго в Баку продлится пыльная погода?

Сегодня, 17:00

Президент Литвы принял отставку правительства

Сегодня, 16:55

Kapital Bank, отличившийся в 5-м конкурсе «Yüksəliş» наибольшим числом победителей, готовит лидеров будущего

Сегодня, 16:33

За полгода уволен 21 директор школы в Азербайджане

Сегодня, 16:15

Азербайджанские студенты будут учиться в лучших университетах мира

Сегодня, 16:05
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45