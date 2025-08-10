Сегодня состоится 2-й этап вступительного экзамена в ординатуру

Сегодня в городах Баку и Нахчыван пройдет второй этап вступительного экзамена в резидентуру.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, экзамен будет организован в 4 зданиях в Баку и в 1 здании в Нахчыване и начнется в 10:00. В 09:45 завершится пропускной режим, и после этого пришедшие участники в здание экзамена допущены не будут. Экзамен продлится 2 часа 30 минут.

Кандидат, приходя на экзамен, обязан принести оригинал документа, удостоверяющего личность, и экзаменационный пропуск. Если хотя бы одного из этих документов не будет или между ними будет несоответствие, кандидат не будет допущен на экзамен.

С целью предотвращения массового скопления людей для входа в экзаменационное здание установлены разные времена, которые указаны в экзаменационном пропуске. Поэтому необходимо приходить в экзаменационное здание в указанное в пропуске время.

Для участия во втором этапе вступительного экзамена в резидентуру зарегистрировались 905 человек. Из них 336 — юноши, 569 — девушки. 739 кандидатов — из азербайджанского отделения, 169 — из русского, 373 кандидата — выпускники текущего года, 532 — прошлых лет. 2 человека являются гражданами иностранных государств. Ожидается, что экзамен в Баку сдадут 879 кандидатов, а в Нахчыване — 26.

Для проведения экзамена назначены 5 общих руководителей экзамена, 11 руководителей экзамена, 81 контролёр зала, 12 сотрудников пропускного режима (охраны).

Источник: Report