 Сегодня состоится 2-й этап вступительного экзамена в ординатуру | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Сегодня состоится 2-й этап вступительного экзамена в ординатуру

First News Media09:29 - Сегодня
Сегодня состоится 2-й этап вступительного экзамена в ординатуру

Сегодня в городах Баку и Нахчыван пройдет второй этап вступительного экзамена в резидентуру.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, экзамен будет организован в 4 зданиях в Баку и в 1 здании в Нахчыване и начнется в 10:00. В 09:45 завершится пропускной режим, и после этого пришедшие участники в здание экзамена допущены не будут. Экзамен продлится 2 часа 30 минут.

Кандидат, приходя на экзамен, обязан принести оригинал документа, удостоверяющего личность, и экзаменационный пропуск. Если хотя бы одного из этих документов не будет или между ними будет несоответствие, кандидат не будет допущен на экзамен.

С целью предотвращения массового скопления людей для входа в экзаменационное здание установлены разные времена, которые указаны в экзаменационном пропуске. Поэтому необходимо приходить в экзаменационное здание в указанное в пропуске время.

Для участия во втором этапе вступительного экзамена в резидентуру зарегистрировались 905 человек. Из них 336 — юноши, 569 — девушки. 739 кандидатов — из азербайджанского отделения, 169 — из русского, 373 кандидата — выпускники текущего года, 532 — прошлых лет. 2 человека являются гражданами иностранных государств. Ожидается, что экзамен в Баку сдадут 879 кандидатов, а в Нахчыване — 26.

Для проведения экзамена назначены 5 общих руководителей экзамена, 11 руководителей экзамена, 81 контролёр зала, 12 сотрудников пропускного режима (охраны).

Источник: Report

Поделиться:
155

Актуально

Повестка Президента

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал ...

Политика

Генеральный секретарь ООН приветствовал Совместную декларацию, подписанную ...

Политика

Израиль приветствует подписание совместной декларации Азербайджана и Армении

Политика

Азербайджанский газ поступил в Сирию

Общество

Сегодня состоится 2-й этап вступительного экзамена в ординатуру

В Агдамском районе начался сильный пожар

В Гяндже в ходе конфликта два человека получили ножевые ранения

В Агстафе автомобиль врезался в автосервис, три человека пострадали

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Баку закрыли популярную зону для пикников

«Ребенок сам виноват в насилии?», Или как общество отвратительно предает детей

Этим лицам разрешение на въезд в Карабах теперь оформляется автоматически

Как долго в Баку продлится пыльная погода?

Последние новости

Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским на Аляске

Сегодня, 10:21

Открытое письмо Президенту Ильхаму Алиеву от дипломата, доктора исторических наук Гасана Гасанова

Сегодня, 10:10

Сегодня состоится 2-й этап вступительного экзамена в ординатуру

Сегодня, 09:29

Генеральный секретарь ООН приветствовал Совместную декларацию, подписанную лидерами Азербайджана, США и Армении

Сегодня, 00:10

В Агдамском районе начался сильный пожар

09 / 08 / 2025, 23:35

Мужчина незаконно проник на Эйфелеву башню и прыгнул с парашютом

09 / 08 / 2025, 23:10

В Гяндже в ходе конфликта два человека получили ножевые ранения

09 / 08 / 2025, 22:50

Израиль приветствует подписание совместной декларации Азербайджана и Армении

09 / 08 / 2025, 22:20

Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой свой визит в США

09 / 08 / 2025, 22:10

Азербайджанский газ поступил в Сирию

09 / 08 / 2025, 21:40

В Агстафе автомобиль врезался в автосервис, три человека пострадали

09 / 08 / 2025, 21:00

Украинские СМИ назвали мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией историческим событием - ФОТО

09 / 08 / 2025, 20:50

ОИС приветствует соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией

09 / 08 / 2025, 20:30

ОБСЕ готова выполнить возложенные на нее задачи в рамках своего мандата для реализации Совместной декларации

09 / 08 / 2025, 20:20

МИД Грузии: Историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для долгосрочного и устойчивого развития региона

09 / 08 / 2025, 20:00

Хакан Фидан: Зангезурский коридор станет ключевым звеном маршрута от Европы до глубин Азии

09 / 08 / 2025, 19:45

Таджикистан приветствует подписание декларации между Азербайджаном и Арменией

09 / 08 / 2025, 19:35

Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

09 / 08 / 2025, 19:25

СМИ Греции: В Белом доме достигнут исторический мир – Армения и Азербайджан открыли новую страницу - ФОТО

09 / 08 / 2025, 19:05

Ирина Зарецкая завоевала серебряную медаль на Всемирных играх

09 / 08 / 2025, 18:55
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30