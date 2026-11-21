Сенат Франции окончательно одобрил законопроект, который вводит презумпцию правомерности применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции и жандармерии.

По данным Agence France-Presse, за документ проголосовали 205 сенаторов, против выступили 110.

Автором инициативы стал депутат от правоцентристской партии «Республиканцы» Эрик Поже. Ранее законопроект получил поддержку Национального собрания. Его также одобрили правительство, большинство центристских сил и правая партия «Национальное объединение».

Согласно новым положениям, применение оружия полицейскими и жандармами будет считаться законным, пока не доказано обратное.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес приветствовал решение парламента, заявив, что оно свидетельствует о доверии к правоохранителям и создаёт для них правовую основу с учётом условий их службы.

В то же время левые партии выступили против инициативы, назвав её «разрешением на убийство». Социалисты в Сенате намерены обратиться в Конституционный совет Франции, чтобы оспорить закон и не допустить его вступления в силу.

Принятие документа проходит на фоне протестов во Франции, сопровождавшихся неоднократными столкновениями демонстрантов с полицией. Петиция против законопроекта, размещённая на сайте Национального собрания, собрала более 700 тысяч подписей.

Ожидается, что отмена инициативы станет одним из требований участников новых акций протеста, запланированных на 21 ноября. В связи с этим глава МВД призвал префектов уделить особое внимание группам, наиболее враждебно настроенным к правоохранительным органам.