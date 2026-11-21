Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение с Вашингтоном, однако пока не согласен на выдвигаемые американской стороной условия.

Как сообщает Fox News, об этом американский лидер сказал в беседе с журналистами.

«Они хотят заключить сделку, но не хотят соглашаться на условия, которые устроили бы меня», — отметил Трамп.

Ранее, 19 ноября, The New York Times сообщила, что президент США рассматривает возможность нанесения новой серии масштабных ударов по Ирану. По информации издания, такой вариант обсуждается на фоне новых разведывательных данных и призывов со стороны Израиля.