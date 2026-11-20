В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в ходе судебного процесса по делу о крушении судна Filo Jet, произошедшем 30 августа, девять обвиняемых в 13-й раз предстали перед судом города Гирне.

Как сообщает АПА, в судебном заседании приняли участие директор компании Али Оздюльгер, первый капитан Мустафа Оз, второй капитан Мерве Нур Сераслан, старший механик Зеки Оз, второй механик Метин Гюль, а также члены экипажа Сертан Эрол и граждане Азербайджана Гадир Гулиев, Валех Гумбатов и Рашад Ибрагимов.

Обвинение по делу, которое первоначально расследовалось по статье о причинении смерти по неосторожности, ужесточено.

На основании новых экспертных заключений и полученных доказательств в отношении девяти человек ведется расследование по обвинению в умышленном убийстве.

Согласно информации, одним из основных факторов, приведших к затоплению судна, стали нарушения при проведении ремонтных работ.

Экспертиза установила, что во время ремонта использовались неподходящие материалы, а работы проводились в ненадлежащих условиях.

В ходе расследования также выяснилось, что водонепроницаемые двери судна были открыты. Кроме того, сообщается о возникших трудностях с получением электронной переписки, связанной с ремонтными работами.

Валех Гумбатов в своих показаниях суду заявил, что во время происшествия все двери на судне были открыты.

Также проводится расследование деятельности Рашада Ибрагимова на судне и возложенных на него обязанностей во время происшествия.

Отметим, что в результате кораблекрушения погибли 27 человек, тело еще одного человека не найдено.