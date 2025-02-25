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Сегодня в Баку состоится очередное судебное заседание по делу Рубена Варданяна

First News Media09:37 - Сегодня
Сегодня в Баку состоится очередное судебное заседание по делу Рубена Варданяна

Судебный процесс по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в ряде военных преступлений, продолжится сегодня в Баку.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»), 107 («Депортация или принудительное переселение населения»), 109 («Преследование»), 112 («Лишение свободы в нарушение норм международного права»), 113 («Применение пыток»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение законов и обычаев войны»), 116 («Нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»), 214 («Терроризм»), 214-1 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 («Организация преступного сообщества (преступной организации)»), 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 270-1 («Деяния, создающие угрозу авиационной безопасности»), 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства»), 279 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп»), 318 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики») и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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