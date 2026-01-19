Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой компании DP World

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл 19 января встречу в Давосе с председателем и генеральным директором одной из крупнейших портовых операторских компаний мира — DP World Султаном Ахмедом бин Сулаймом.

Как собщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением была отмечена успешная деятельность DP World в Азербайджане.

Подчёркивалось, что страна находится на пересечении ключевых международных транспортных коридоров, и за последние годы были реализованы масштабные проекты по созданию современной транспортной инфраструктуры. В этом контексте стороны отметили наличие значительного потенциала для расширения сотрудничества с компанией DP World.