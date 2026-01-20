OpenAI намерена представить в 2026 году свой первый девайс

Американская компания OpenAI, создавшая чат-бот ChatGPT, планирует представить свое первое устройство уже в 2026 году. Об этом порталу Axios заявил руководитель отдела политики компании Крис Лехейн.

Он не раскрыл деталей о том, что будет из себя представлять девайс. Однако уточнил, что он будет более "тихим", чем смартфон, и простым в использовании. По его словам, OpenAI "рассматривает возможность его выпуска во второй половине" 2026 года.

Как пишет Axios, директор компании Сэм Альтман уже давно намекал на создание устройства с искусственным интеллектом.

OpenAI представила в 2022 году сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России.

